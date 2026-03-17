Estudantes Estaduais Criam Inovações Científicas na Expo Umuarama

Na Expo Umuarama, alunos de escolas estaduais têm a oportunidade de apresentar suas inovações científicas. Entre os projetos em destaque está o DengueBot, desenvolvido por estudantes do Colégio Estadual Vereador José Balan.

DengueBot: Tecnologia a Serviço da Saúde

O DengueBot é um protótipo de robô autônomo projetado para ajudar no combate ao mosquito da dengue. A inovação consiste na dispersão de citronela, uma planta conhecida por suas propriedades repelentes, contribuindo assim para a prevenção da doença.

Impacto na Comunidade

A introdução de soluções como o DengueBot demonstra como a ciência pode ser aplicada para resolver problemas reais enfrentados pela comunidade. Os alunos envolvidos no projeto destacam a importância de unir conhecimento teórico e aplicação prática para beneficiar a sociedade.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br