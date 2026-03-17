Vivendas do Arvoredo: Obras do Programa Meu Campinho Avançam em Londrina

O bairro Vivendas do Arvoredo, localizado na zona sul de Londrina, é o mais recente a receber as melhorias do Programa Meu Campinho, uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná que combina lazer, esporte e sustentabilidade. Com um investimento de mais de R$183 mil, a nova Academia ao Ar Livre contará com 12 equipamentos, além de melhorias em acessibilidade e paisagismo.

Investimento e Sustentabilidade

As obras, iniciadas em 14 de novembro de 2025, têm previsão de conclusão para 15 de maio de 2026. O projeto destaca-se pelo uso de iluminação em LED e materiais de baixo impacto ambiental, reforçando o compromisso com o uso racional de recursos e a valorização dos espaços públicos.

Importância Comunitária

Vilmar Caus, diretor técnico da Fundação de Esportes de Londrina, enfatiza a importância de criar novos espaços que promovam saúde e lazer. Segundo ele, essas iniciativas geram oportunidades de convivência e lazer para todas as classes econômicas, fortalecendo o convívio comunitário.

Flexibilidade do Programa

O Programa Meu Campinho permite que as prefeituras adaptem os equipamentos às necessidades locais, incluindo playgrounds, academias, pistas de caminhada e áreas de descanso. O projeto padrão da Academia da Terceira Idade (ATI) foi a base para a academia ao ar livre do Vivendas do Arvoredo.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br