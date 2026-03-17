IAT Celebra Semana da Água com Caravela Ecológica em São José dos Pinhais

O Instituto Água e Terra (IAT), em colaboração com a prefeitura de São José dos Pinhais, realizará na quarta-feira (18), a partir das 9h, um evento especial no Parque São José. A ocasião marcará a instalação da Caravela Ecológica da Infinito Mare, uma estrutura expositiva que simula uma caravela e oferece uma experiência interativa e educativa sobre tecnologias e conceitos relacionados à recuperação ambiental e à qualidade da água.

Importância do Evento

A instalação da Caravela Ecológica integra as comemorações da Semana da Água, uma iniciativa que visa conscientizar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. O evento acontece em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado no próximo domingo (22), destacando a necessidade de ações sustentáveis para a proteção dos ecossistemas aquáticos.

Atividades Educativas

Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de aprender de forma interativa sobre práticas de recuperação ambiental. A Caravela Ecológica traz conteúdos que abordam desde a coleta e tratamento de água até a importância da conservação ambiental, promovendo o engajamento da comunidade em práticas sustentáveis.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br