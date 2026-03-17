Estudo Confirma Segurança da Vacina Contra Herpes-Zóster em Pacientes Reumáticos

Um estudo pioneiro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) demonstrou que a vacina contra herpes-zóster é segura para pacientes com doenças reumáticas autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus.

Detalhes da Pesquisa

A pesquisa acompanhou 1.192 pacientes com nove diagnósticos diferentes. Cerca de 90% dos participantes desenvolveram anticorpos adequados após as duas doses da vacina, sem aumento do risco de agravamento das doenças pré-existentes, mesmo em pacientes com doença ativa ou em tratamento com imunossupressores.

Resultados Promissores

A taxa de piora nos pacientes vacinados foi de 14%, semelhante aos 15% observados no grupo que recebeu placebo. Menos eventos adversos foram relatados em comparação ao grupo controle.

Desafios e Considerações

Pacientes em tratamento com medicamentos como rituximabe e micofenolato de mofetila apresentaram respostas imunológicas menores, sugerindo a necessidade de doses adicionais.

Importância da Vacinação

A vacina recombinante já está disponível no mercado e é recomendada para pessoas acima de 50 anos. A prevenção do herpes-zóster é crucial, pois a infecção pode resultar em internações caras e complicações graves.

O que é Herpes-Zóster

Causada pelo vírus Varicela-Zóster, a herpes-zóster, ou cobreiro, pode reativar em indivíduos com imunidade comprometida, apresentando sintomas como dor intensa e bolhas na pele. O tratamento inclui antivirais e analgésicos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br