Ensaios fotográficos entre mães e filhos ganham força como forma de fortalecer vínculos

Conheça o Ensaio “Laços que nos criam” da fotógrafa e educadora, Mayara Souza

Em meio à rotina acelerada e ao excesso de registros informais feitos por celulares, cresce a busca por ensaios fotográficos profissionais que eternizem momentos entre mães e filhos, independentemente da idade dos familiares. Mais do que uma tendência estética, ao fortalecimento dos laços familiares e até à construção da identidade familiar ao longo do tempo.



Marina Piccinin Capobianco e Izaura Picinini por Mayara Souza

A maternidade, por si só, é marcada por fases intensas e passageiras. Da infância à vida adulta, as mudanças são constantes tanto no desenvolvimento dos filhos como na dinâmica familiar. Nesse contexto, a fotógrafa e educadora, Mayara Souza, comenta que o ensaio fotográfico surge como um instrumento de registro do tempo, mas também de fortalecimento de vínculo entre mães e filhos. “Muitas fases da vida familiar passam despercebidas no cotidiano, parar tudo e ter um momento calmo e descontraído com os filhos vestida da forma que escolheu, em um ambiente propício pra isso, faz diferença. Não é sobre estética somente, é sobre construção de memórias afetivas inesquecíveis”.

Dados do setor de fotografia no Brasil indicam um aumento na procura por ensaios com enfoque emocional e documental, especialmente após a pandemia, período em que muitas famílias passaram a valorizar mais o convívio e as memórias compartilhadas. Embora ensaios com bebês ainda liderem a demanda, cresce também o interesse por registros com filhos adolescentes e adultos, reforçando a ideia de que o vínculo materno continua se transformando ao longo da vida.

“Durante a sessão, há estímulo à interação, ao toque e à troca de afeto, elementos que nem sempre encontram espaço na rotina da família. É um momento em que a família desacelera e se conecta de forma genuína, o que se reflete nas imagens”, explica Mayara Souza.

Priscila Piccinin,Izaura Piccinin,Marina Piccinin Capobianco

e Valentina Correia de Oliveira. Por Mayara Souza.

Outro aspecto relevante está ligado à autoestima materna. Muitas mulheres relatam que, ao longo dos anos, acabam assumindo o papel de quem registra os momentos, ficando ausentes das fotos. O ensaio profissional reposiciona a mãe como protagonista da própria história, contribuindo para o reconhecimento de sua importância dentro da construção familiar.

Ainda segundo Souza, para os filhos, essas imagens cumprem um papel importante na formação da memória afetiva e do senso de pertencimento. “ Ter registros ao lado da mãe em diferentes fases da vida cria referências emocionais duradouras, que tendem a ganhar ainda mais significado com o passar do tempo. Em um cenário em que milhares de imagens se perdem em arquivos digitais, o ensaio fotográfico profissional também se destaca pela qualidade e permanência”.

Mais do que tendência, os ensaios entre mães e filhos se consolidam como um investimento emocional: uma forma de transformar sentimentos em imagens e garantir que histórias importantes não se percam com o tempo.

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