Anvisa autoriza uso do Mounjaro para crianças e adolescentes com diabetes tipo 2

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do medicamento Mounjaro para o tratamento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes a partir de 10 anos. Antes, o remédio era indicado apenas para adultos.

Segundo a Anvisa, a mudança amplia o público que pode utilizar o Mounjaro, mantendo as demais indicações restritas ao uso adulto. O medicamento pertence à classe dos agonistas do receptor GLP-1, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras.

A agência também informou que, na próxima semana, discutirá uma proposta de norma sobre procedimentos e requisitos técnicos para a manipulação de canetas emagrecedoras. A iniciativa faz parte de um plano de ação anunciado recentemente, que inclui medidas regulatórias e de fiscalização para garantir o uso seguro desses medicamentos.

Além disso, a Anvisa criou dois grupos de trabalho para apoiar o controle sanitário e a segurança dos pacientes que utilizam canetas emagrecedoras. Um dos grupos reúne representantes dos conselhos federais de Farmácia, Medicina e Odontologia. O outro grupo acompanhará a implementação do plano de ação e sugerirá melhorias para a diretoria da agência.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br