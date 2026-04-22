Projeto homenageia Braguinha e destaca trajetória do samba em Londrina com shows gratuitos

O projeto “De Braguinha a Braga” chega à reta final em Londrina com duas apresentações gratuitas, marcando a celebração do samba local. Os eventos ocorrem nos dias 1º e 8 de maio, reunindo no palco o sambista Joaquim Braga, conhecido como Braguinha, e sua filha, a cantora e produtora cultural Luiza Braga.

As apresentações serão realizadas na Escola de Circo de Londrina, no Dia do Trabalhador (1º de maio), e no Museu de Arte de Londrina, que recentemente retomou suas atividades. O projeto é patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Fruto de uma pesquisa histórica e artística, a iniciativa valoriza o legado de Braguinha, pioneiro do samba na cidade, fundador do grupo Ziriguidum e da escola de samba Quilombo dos Palmares. O espetáculo propõe um encontro de gerações, revisitando músicas autorais, sambas-enredo históricos e clássicos do gênero.

Luiza Braga destaca o caráter pessoal e transformador do projeto, ressaltando a importância de reconhecer o trabalho do pai em vida e de fortalecer a presença do samba na cultura local. Para ela, a experiência permitiu redescobrir histórias e valorizar a trajetória do artista.

A apresentação no Museu de Arte de Londrina é simbólica, pois marca o primeiro evento musical após a reabertura do espaço. Segundo a diretora de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, Maria Luisa Fontenelle, o evento reforça o papel do museu como palco para a produção artística da cidade e convida o público a prestigiar a cultura local.

O repertório do espetáculo percorre décadas da carreira de Braguinha, promovendo o diálogo entre tradição e inovação no samba londrinense. A primeira edição do projeto aconteceu em dezembro de 2025, no Dia Nacional do Samba, antecipando o sucesso das apresentações que agora encerram o ciclo.

Programação:

Show 01 – Especial Dia do Trabalhador

Data: 01/05 (sexta-feira), às 19h

Local: Escola de Circo de Londrina – Avenida Saul Elkind, 790

Show 02 – Encerramento

Data: 08/05 (sexta-feira), às 19h

Local: Museu de Arte de Londrina – Rua Sergipe, 640

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br