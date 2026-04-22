Home / Região / Projeto homenageia Braguinha e destaca trajetória do samba em Londrina com shows gratuitos

Projeto homenageia Braguinha e destaca trajetória do samba em Londrina com shows gratuitos

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 22 de abril de 2026 16:24

O projeto “De Braguinha a Braga” chega à reta final em Londrina com duas apresentações gratuitas, marcando a celebração do samba local. Os eventos ocorrem nos dias 1º e 8 de maio, reunindo no palco o sambista Joaquim Braga, conhecido como Braguinha, e sua filha, a cantora e produtora cultural Luiza Braga.

As apresentações serão realizadas na Escola de Circo de Londrina, no Dia do Trabalhador (1º de maio), e no Museu de Arte de Londrina, que recentemente retomou suas atividades. O projeto é patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Fruto de uma pesquisa histórica e artística, a iniciativa valoriza o legado de Braguinha, pioneiro do samba na cidade, fundador do grupo Ziriguidum e da escola de samba Quilombo dos Palmares. O espetáculo propõe um encontro de gerações, revisitando músicas autorais, sambas-enredo históricos e clássicos do gênero.

Luiza Braga destaca o caráter pessoal e transformador do projeto, ressaltando a importância de reconhecer o trabalho do pai em vida e de fortalecer a presença do samba na cultura local. Para ela, a experiência permitiu redescobrir histórias e valorizar a trajetória do artista.

A apresentação no Museu de Arte de Londrina é simbólica, pois marca o primeiro evento musical após a reabertura do espaço. Segundo a diretora de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, Maria Luisa Fontenelle, o evento reforça o papel do museu como palco para a produção artística da cidade e convida o público a prestigiar a cultura local.

O repertório do espetáculo percorre décadas da carreira de Braguinha, promovendo o diálogo entre tradição e inovação no samba londrinense. A primeira edição do projeto aconteceu em dezembro de 2025, no Dia Nacional do Samba, antecipando o sucesso das apresentações que agora encerram o ciclo.

Programação:

Show 01 – Especial Dia do Trabalhador
Data: 01/05 (sexta-feira), às 19h
Local: Escola de Circo de Londrina – Avenida Saul Elkind, 790

Show 02 – Encerramento
Data: 08/05 (sexta-feira), às 19h
Local: Museu de Arte de Londrina – Rua Sergipe, 640

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Prefeitura de Londrina planta mil árvores nativas na Cidade Indus ...
17 de abril de 2026
Servidores da Câmara de Londrina recebem treinamento de primeiros ...
17 de abril de 2026
Assistência Social de Londrina avalia satisfação dos usuários dos ...
17 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress