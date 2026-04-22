João Fonseca enfrenta Marin Cilic na estreia do Masters 1000 de Madri

O tenista brasileiro João Fonseca, atualmente na 31ª colocação do ranking mundial, já sabe quem será seu adversário na estreia do Masters 1000 de Madri. O carioca vai encarar Marin Cilic, experiente jogador croata que já esteve entre os três melhores do mundo e ocupa, hoje, a 51ª posição na lista da ATP.

Cilic garantiu sua vaga para enfrentar Fonseca após vencer o belga Zizou Bergs por 2 sets a 1 na primeira rodada do torneio. Fonseca, único representante do Brasil na chave de simples em Madri, entra em quadra nesta sexta-feira (24), com horário ainda a ser definido.

O Masters 1000 de Madri é disputado em quadras de saibro e serve como preparação para Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. Pela primeira vez em sua carreira, João Fonseca disputará um Masters 1000 como cabeça de chave, entrando diretamente na segunda rodada. A oportunidade surgiu após as desistências de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ambos do topo do ranking.

Fonseca será o cabeça de chave número 27 em um torneio que reúne 96 tenistas. Além disso, nesta quarta-feira (22), foi confirmada a participação do brasileiro no ATP 500 de Hamburgo, que acontece entre 16 e 23 de maio, também em quadra de saibro. Entre os inscritos em Hamburgo estão nomes como Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton e Flavio Cobolli, atual campeão do torneio.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br