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Assembleia do Paraná promove curso sobre ProLegis e transparência para Câmaras Municipais

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 22 de abril de 2026 18:03

A Assembleia Legislativa do Paraná, em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR), realiza na próxima sexta-feira (24), às 9h, no Plenarinho, um curso voltado à modernização das Câmaras Municipais. O evento é promovido pela Escola do Legislativo e tem como tema “Modernização do Legislativo Municipal: ProLegis e Transparência como instrumentos de governança e controle”.

O objetivo do curso é apresentar a nova metodologia do TCE/PR para avaliação das Câmaras Municipais, que passa a considerar, além dos critérios financeiros, aspectos institucionais e o desempenho legislativo das Casas. A iniciativa busca fortalecer a atuação das Câmaras, ampliando o foco para eficiência, transparência e qualidade das atividades legislativas.

Durante o encontro, serão detalhados os principais pontos do programa ProLegis, além de orientações práticas para aprimorar processos internos e promover boas práticas de governança. Entre os temas abordados, estão recomendações para melhorar a gestão, aumentar a transparência e qualificar o trabalho dos parlamentares e servidores.

O treinamento é aberto a representantes, parlamentares, servidores e colaboradores das Câmaras Municipais, oferecendo a oportunidade de atualização sobre as novas exigências e práticas recomendadas pelo TCE/PR. A apresentação será conduzida por André Menezes, coordenador do ProLegis, que irá esclarecer dúvidas e explicar como aplicar a nova metodologia no dia a dia das Casas Legislativas.

O curso representa uma chance para que as Câmaras Municipais aprimorem sua gestão e se alinhem às demandas atuais da sociedade, promovendo uma administração pública mais eficiente e transparente.

Serviço:
Curso: Modernização do Legislativo Municipal: ProLegis e Transparência como instrumentos de governança e controle
Data: 24 de abril de 2026
Horário: 9h
Local: Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná
Palestrante: André Menezes – Coordenador do ProLegis no TCE/PR

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br

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