Governo federal reconhece emergência em Belém após chuvas históricas

O governo federal reconheceu oficialmente a situação de emergência em Belém, no Pará, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade no último fim de semana. Segundo informações da prefeitura, aproximadamente 42 mil moradores foram impactados pelos alagamentos, considerados os mais graves da última década.

A portaria publicada nesta terça-feira (21) no Diário Oficial da União também incluiu o município de Ananindeua, localizado na região metropolitana, no reconhecimento de emergência. Com isso, as duas cidades podem solicitar recursos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para ações de defesa civil.

Em menos de 24 horas, Belém registrou mais de 150 milímetros de chuva, volume considerado extremo para a região. O grande acúmulo de água provocou o transbordamento de rios e deixou diversos bairros alagados, resultando em prejuízos materiais para muitas famílias, que perderam móveis e tiveram suas casas invadidas pela água.

Uma força-tarefa foi mobilizada para atender a população atingida, com distribuição de cestas básicas, kits de higiene e cadastramento de famílias para liberação de benefícios sociais. As equipes também atuam na prevenção de novos alagamentos, realizando a desobstrução do Canal do Mata Fome, onde um lixão irregular dificultava o escoamento da água.

Além do reconhecimento da emergência, uma equipe técnica da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil foi enviada ao Pará para apoiar as prefeituras e as defesas civis locais na elaboração de planos de trabalho pós-desastre. O foco inicial é a assistência humanitária às famílias afetadas. Posteriormente, serão elaborados planos para o restabelecimento das áreas atingidas e avaliação dos danos à infraestrutura pública.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br