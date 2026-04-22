Operação Sinergia II reforça policiamento e segurança em Curitiba

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) participou nesta quarta-feira (22) de mais uma fase da Operação Sinergia II, em Curitiba. A ação faz parte da Missão Paraná VI e reúne diversas forças de segurança estaduais, como as polícias Militar, Civil, Penal e Científica, além do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal.

Coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (Sesp), a operação visa fortalecer a presença do Estado e ampliar as ações de segurança na capital paranaense. Para isso, a PMPR intensificou o policiamento ostensivo, realizando abordagens, bloqueios e fiscalizações em pontos estratégicos da cidade.

As equipes atuam simultaneamente em diferentes regiões, com base em dados de inteligência e análise criminal, direcionando o efetivo para áreas com maior movimentação e incidência de ocorrências. O objetivo é otimizar recursos, aumentar a cobertura policial e agilizar a resposta às demandas da população.

Segundo o comandante do 1° Comando Regional de Polícia Militar, coronel Marcelo Roke Fávero, a integração das forças de segurança tem contribuído para a redução de crimes como furtos, roubos e homicídios, além do aumento das apreensões. Ele destaca o empenho dos profissionais que atuam diariamente nas ruas para garantir a segurança dos cidadãos.

Durante a operação, mais de 220 policiais militares e 77 viaturas foram mobilizados. As ações buscam reduzir oportunidades para práticas criminosas, reforçar o controle territorial e ampliar a capacidade de resposta das equipes.

A Operação Sinergia integra a estratégia da Missão Paraná, que tem como foco descentralizar as políticas de segurança pública e fortalecer a atuação nos municípios, levando a estrutura do Estado diretamente às comunidades e promovendo um ambiente mais seguro.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br