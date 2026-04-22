São José dos Campos recebe WTT Star Contender de Tênis de Mesa em julho

São José dos Campos, localizada a cerca de 90 quilômetros da capital paulista, foi escolhida para sediar o WTT Star Contender, uma das principais etapas do circuito mundial de tênis de mesa. O evento acontecerá entre os dias 21 e 26 de julho e é promovido pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) em parceria com a Federação Internacional (World Table Tennis).

Esta será a terceira vez que o torneio é realizado no Brasil, mas a primeira no estado de São Paulo. Segundo Vilmar Schindler, presidente da CBTM, a expectativa é de que o torneio movimente a região do Vale do Paraíba, conhecida pelo grande número de praticantes da modalidade.

No ano passado, o brasileiro Hugo Calderano, atualmente o número 5 do ranking mundial, conquistou o título de simples na edição realizada em Foz do Iguaçu (PR). Já as primeiras edições do torneio no país ocorreram na categoria Contender, no Rio de Janeiro, em 2023 e 2024.

Hugo Calderano destacou a importância de competir em solo nacional, ressaltando a energia e o apoio do público brasileiro. Ele acredita que o evento em São José dos Campos proporcionará uma atmosfera especial para atletas e fãs.

A competição deve reunir cerca de 80 atletas de elite, com disputas nas categorias de simples masculina e feminina, além das chaves de duplas. O evento será realizado na área de eventos do Vale Sul Shopping.

A paulista Bruna Takahashi, número 23 do mundo, também comentou sobre a relevância do torneio para o desenvolvimento do tênis de mesa no Brasil. Segundo ela, a realização do evento em São José dos Campos reforça o crescimento da modalidade no país e deve atrair um grande público.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br