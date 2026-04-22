Vacinas contra gripe e Covid-19 ajudam a prevenir infarto e AVC

As vacinas contra gripe e Covid-19 têm papel importante na proteção da saúde cardiovascular, indo além da prevenção das infecções respiratórias. Estudos indicam que tanto a gripe quanto a Covid-19 podem desencadear complicações no coração e no sistema circulatório, aumentando o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Pessoas com condições de saúde como hipertensão, diabetes, obesidade, doença renal crônica ou histórico de AVC precisam de atenção especial. Para esses grupos, manter a vacinação em dia é fundamental para reduzir as chances de agravamento de quadros cardiovasculares.

Especialistas reforçam que a imunização é uma medida simples e eficaz para evitar complicações graves, especialmente nos períodos de maior circulação de vírus. A recomendação é que todos os públicos prioritários busquem os postos de saúde para receber as doses disponíveis.

Fonte: www.saude.pr.gov.br