Home / Saúde / Vacinas contra gripe e Covid-19 ajudam a prevenir infarto e AVC

Vacinas contra gripe e Covid-19 ajudam a prevenir infarto e AVC

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
1 Mins Read
Atualizado: 22 de abril de 2026 21:39

As vacinas contra gripe e Covid-19 têm papel importante na proteção da saúde cardiovascular, indo além da prevenção das infecções respiratórias. Estudos indicam que tanto a gripe quanto a Covid-19 podem desencadear complicações no coração e no sistema circulatório, aumentando o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Pessoas com condições de saúde como hipertensão, diabetes, obesidade, doença renal crônica ou histórico de AVC precisam de atenção especial. Para esses grupos, manter a vacinação em dia é fundamental para reduzir as chances de agravamento de quadros cardiovasculares.

Especialistas reforçam que a imunização é uma medida simples e eficaz para evitar complicações graves, especialmente nos períodos de maior circulação de vírus. A recomendação é que todos os públicos prioritários busquem os postos de saúde para receber as doses disponíveis.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Atendimentos em saúde mental no SUS crescem 19% no Paraná após mu ...
21 de abril de 2026
Paraná fortalece atendimento integral à saúde dos povos indígenas ...
19 de abril de 2026
Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná é referência em diag ...
18 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress