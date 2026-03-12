Dicas para Evitar Golpes nas Promoções do Dia do Consumidor

Com a proximidade do Dia do Consumidor, celebrado neste domingo (15), as promoções online se tornam mais frequentes. Neste contexto, a Polícia Civil recomenda que os consumidores mantenham atenção redobrada ao realizar compras pela internet.

Cuidados ao Comprar Online

É essencial que os consumidores verifiquem cuidadosamente a origem das ofertas. Antes de fornecer qualquer dado pessoal ou realizar pagamentos, é importante confirmar a autenticidade das páginas e perfis de vendedores.

Verificação de Ofertas

Ao se deparar com uma oferta muito vantajosa, o consumidor deve desconfiar e investigar a reputação do vendedor. Comentários de outros clientes e avaliações em sites especializados podem oferecer insights valiosos sobre a confiabilidade da loja.

Proteção de Dados

A proteção dos dados pessoais é fundamental. Evitar fornecer informações sensíveis em sites de procedência duvidosa e utilizar métodos de pagamento seguros são medidas que ajudam a prevenir fraudes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br