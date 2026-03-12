CPMI do INSS aprova convocações de associados a fraudes financeiras

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga possíveis irregularidades em descontos nos benefícios de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) avançou em suas investigações nesta quinta-feira (12), ao aprovar a convocação de diversas pessoas ligadas a um esquema de fraudes financeiras. Entre os convocados estão Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, e a ex-namorada de Vorcaro, Martha Graeff.

Investigação de Fraudes no INSS

Zettel, que já havia sido detido em janeiro durante a Operação Compliance Zero, é suspeito de atuar como operador financeiro do Banco Master, envolvido em contratos de crédito consignado irregulares. A Polícia Federal aponta que essas operações podem ter causado prejuízos a aposentados e pensionistas do INSS. O deputado Duarte Jr. (PSB-MA) destacou a importância de esclarecer o envolvimento de diversas instituições, incluindo igrejas e outros empreendimentos, no esquema.

Convocações Aprovadas

Além de Zettel, a CPMI aprovou a convocação de Martha Graeff, que poderia fornecer informações sobre as relações e contatos de Vorcaro com autoridades públicas. Outras pessoas também foram convocadas, como Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, ex-diretor do Banco Master, e Lucineide dos Santos Oliveira, diretora de uma associação suspeita de cobrar mensalidades indevidas de aposentados.

Requerimentos Rejeitados

Alguns requerimentos foram rejeitados pela maioria dos membros da CPMI. Entre eles, os de Danielle Miranda Fonteles e Roberta Moreira Luchsinger, que poderiam contribuir com informações sobre movimentações financeiras suspeitas. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), argumentou que a contribuição de Roberta seria essencial para detalhar a circulação de recursos ilícitos no esquema.

Próximos Passos

A CPMI planeja continuar com as convocações e depoimentos nas próximas semanas. Depoentes anteriores, como a empresária Leila Mejdalani Pereira, não compareceram, alegando equívocos legais sobre suas convocações. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), aguarda novas datas para que os depoimentos aconteçam e as investigações avancem.

