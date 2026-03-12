Estado Investe Milhões em Nova Sede Escolar em Fazenda Rio Grande

O Governo do Estado inaugurou, na última quinta-feira (12), a nova sede do Colégio Estadual Valdevino Parolin Acordes em Fazenda Rio Grande. O evento contou com a presença do vice-governador Darci Piana, que destacou a importância do investimento para a educação local.

Estrutura Moderna e Completa

Com um investimento de R$ 12,8 milhões, a nova estrutura educacional dispõe de 25 salas de aula, uma quadra poliesportiva coberta, cozinha e refeitório. Além disso, há espaços dedicados ao convívio social, como pátio e biblioteca, e laboratórios para aprimorar o aprendizado científico dos alunos.

Importância para a Comunidade

A construção de mais de 4,1 mil metros quadrados oferece um ambiente moderno e confortável, refletindo o compromisso com a melhoria da qualidade educacional. A nova sede não só beneficia os estudantes, mas também a comunidade local, proporcionando um espaço de encontro e aprendizado.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br