Sabesp Anuncia Ajuda Financeira a Famílias Atingidas por Rompimento de Reservatório

A Sabesp, após o rompimento de um reservatório em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, decidiu oferecer auxílio financeiro de R$ 2 mil às famílias afetadas. Esta medida emergencial visa cobrir despesas imediatas, como medicamentos e alimentação.

Impacto do Rompimento

O colapso da estrutura, ocorrido na última quarta-feira (11), resultou em uma fatalidade e deixou sete pessoas feridas. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros informam que pelo menos três casas e dez veículos foram danificados.

Ações da Sabesp e Apoio aos Moradores

Representantes da Sabesp reuniram-se com os moradores do bairro Capoavinha na quinta-feira (12). Uma equipe da empresa está disponível em uma van para prestar atendimento e esclarecer dúvidas. Além disso, cerca de 60 técnicos participaram das atividades de limpeza durante a madrugada.

Atendimento e Medidas de Segurança

Equipes da Defesa Civil e de outros setores da prefeitura continuam oferecendo suporte na área afetada. A Sabesp garantiu que o abastecimento de água no bairro Capoavinha está operando normalmente.

