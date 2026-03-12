spot_img
Procon de Londrina Notifica Postos por Variação de Preços de Combustíveis

O Procon de Londrina realizou recentemente a notificação de 14 postos de combustíveis no município. A ação foi motivada por variações consideráveis nos preços dos combustíveis, que geraram preocupação entre os consumidores locais.

Motivação das Notificações

As notificações foram emitidas após o órgão de defesa do consumidor identificar discrepâncias nos valores cobrados por combustíveis semelhantes em diferentes estabelecimentos. O objetivo é garantir transparência nos preços e proteger os direitos dos consumidores.

Reações dos Consumidores

A notícia das notificações foi bem recebida por muitos consumidores, que esperam que a medida resulte em uma maior estabilidade nos preços. Alguns clientes relataram frustração com as frequentes e abruptas mudanças de preço, que dificultam o planejamento financeiro.

Próximos Passos do Procon

O Procon de Londrina está monitorando a situação de perto e poderá aplicar sanções aos postos que não justificarem adequadamente as variações de preço. A entidade reforça que os consumidores devem continuar atentos e denunciar práticas abusivas.

