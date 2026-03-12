spot_img
Londrina recebe R$ 84,5 milhões para infraestrutura esportiva

Londrina, maior cidade do interior do Paraná, foi palco de um anúncio significativo nesta quinta-feira (12), com a visita do governador Carlos Massa Ratinho Junior. O governo estadual destinará R$ 84,5 milhões para melhorias na infraestrutura esportiva, contemplando a construção de uma pista de skate profissional, um centro de treinamento para ginástica rítmica e a revitalização do autódromo local. O evento ocorreu no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com a presença do prefeito Tiago Amaral e outras lideranças locais.

Investimentos em Parceria

Durante o evento, o prefeito Tiago Amaral destacou a importância das parcerias que viabilizaram os investimentos. Ele mencionou que muitos projetos são frutos de colaboração, incluindo doações para a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação. Amaral afirmou que Londrina está começando a transformar sonhos em realidade.

Centro de Ginástica Rítmica

O novo centro de ginástica rítmica é visto como um impulso importante para o esporte local, tanto em nível profissional quanto na formação de novos talentos. Londrina, sendo um polo da ginástica no Brasil, verá o esporte crescer e se fortalecer com este investimento.

Skate e Autódromo: Novas Perspectivas

O governador Ratinho Junior destacou que as obras vão além do esporte, fortalecendo também o turismo local. A revitalização do autódromo é uma peça-chave no calendário turístico de Londrina, enquanto a nova pista de skate atenderá a uma demanda crescente, transformando a cidade em referência para a prática do esporte.

Ginástica Rítmica no Paraná

O Paraná se destaca na ginástica rítmica, com forte presença em campeonatos mundiais. A presidente da Federação Paranaense de Ginástica, Dayane Camillo, afirmou que o novo complexo em Londrina será o primeiro do Brasil com tal porte, oferecendo infraestrutura de ponta para atletas de alto nível e novos talentos.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

