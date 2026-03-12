Governador Ratinho Junior Destina R$ 264 Milhões para Infraestrutura Rural em Umuarama

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou nesta quinta-feira (12) um investimento significativo de R$ 264 milhões destinado ao fortalecimento da infraestrutura rural na região de Umuarama. Este aporte financeiro visa principalmente a pavimentação de estradas rurais e a aquisição de maquinário para as prefeituras que fazem parte da Associação dos Municípios do Entre Rios (Amerios).

Investimento em Infraestrutura

A iniciativa tem como objetivo melhorar as condições de tráfego nas áreas rurais, facilitando o escoamento da produção agrícola e promovendo o desenvolvimento econômico local. O investimento em pavimentação de estradas é um passo crucial para aumentar a competitividade dos produtos agrícolas da região.

Aquisição de Maquinário

Além da pavimentação, parte do montante será destinado à compra de maquinário. Esses equipamentos serão distribuídos entre as prefeituras dos municípios integrantes da Amerios, auxiliando na manutenção das vias e na realização de outras atividades essenciais para o desenvolvimento rural.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br