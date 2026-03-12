Mais de 4 Mil Brasileiros Retornam do Oriente Médio em Meio a Conflito

Em meio à escalada do conflito no Oriente Médio, envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que mais de 4 mil brasileiros já foram repatriados. Os retornos aconteceram a partir dos aeroportos de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e de Doha, no Catar.

Operações de Repatriação

Desde o início das hostilidades no dia 28 de fevereiro, o Itamaraty tem coordenado operações para trazer os cidadãos de volta ao país. A partir de Dubai, 3,8 mil brasileiros já retornaram em voos da Emirates com destino aos aeroportos de Guarulhos e do Galeão. Em Doha, após a retomada das operações no dia 7 de março, 278 brasileiros conseguiram embarcar de volta ao Brasil.

Recomendações e Medidas de Segurança

O Itamaraty desaconselha viagens para 12 países da região devido ao conflito. Para aqueles que ainda se encontram no Oriente Médio, é recomendado seguir as orientações das autoridades locais. O governo brasileiro mantém plantões consulares em todos os países afetados e sugere o envio de mensagens de texto quando as chamadas de WhatsApp não são completadas.

Impactos Econômicos e Medidas Governamentais

A guerra já resultou na morte de cerca de 2 mil pessoas e afetou o comércio mundial de petróleo. Em resposta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto para zerar as alíquotas do PIS e do Cofins sobre o diesel, além de uma medida provisória para subsidiar o combustível para produtores e importadores.

Ajuda Complementar

O governo brasileiro também negocia transporte terrestre seguro para brasileiros em Doha, Kuwait e Bahrein, com destino ao Aeroporto de Riade, na Arábia Saudita, para posterior embarque ao Brasil. A assistência prioriza não residentes e grupos preferenciais, além de providenciar o transporte de animais domésticos retidos nos Emirados.

