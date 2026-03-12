spot_img
Acidente em Assaí: Colisão com Caminhão Resulta em Fatalidade

Um grave acidente ocorrido em Assaí, município do Paraná, resultou na morte de uma jovem e deixou uma criança ferida. O incidente envolveu uma colisão violenta entre um automóvel e um caminhão.

Detalhes do Acidente

De acordo com informações preliminares, a colisão aconteceu em uma via movimentada da cidade. A jovem, que estava no carro, não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto. A criança, que também estava no veículo, foi socorrida e encaminhada para um hospital próximo, onde recebeu atendimento médico.

Investigação em Andamento

As autoridades locais já iniciaram as investigações para determinar as causas do acidente. Testemunhas estão sendo ouvidas e a perícia foi acionada para analisar a cena do ocorrido.

Fonte: https://taroba.com.br

