Forças de Segurança Planejam Ações Contra Crimes de Veículos em Foz do Iguaçu

No dia 12 de março de 2026, representantes das forças de segurança pública se reuniram no 14º Batalhão da Polícia Militar em Foz do Iguaçu. O encontro, parte da 3ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Prevenção à Violência e Criminalidade (CMTEC-PVC), teve como objetivo alinhar estratégias para combater furtos e roubos de veículos na região de fronteira.

Estratégias Integradas

Durante a reunião, foram discutidos dados e análises que servirão de base para o planejamento operacional. O foco está em ações conjuntas de fiscalização e bloqueio em pontos estratégicos da cidade e nas vias de acesso à Ponte Internacional da Amizade.

Participação de Diversos Órgãos

O evento contou com a presença de representantes de várias instituições, incluindo a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar do Paraná, a Polícia Civil do Paraná, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública e a Guarda Municipal. Integrantes do Ministério Público e da Receita Federal também participaram, reforçando a colaboração entre os órgãos de segurança.

Lideranças Presentes

Entre os presentes estavam o Secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson, e o Comandante-Geral em exercício da Polícia Militar do Paraná, Coronel Paulo Renato Aparecido Siloto. Eles destacaram a importância da atuação integrada para ampliar a presença do Estado em locais estratégicos.

Ações Futuras

O Comandante-Geral em exercício, Coronel Siloto, enfatizou que a Polícia Militar do Paraná continuará intensificando o policiamento ostensivo e preventivo. As ações coordenadas visam inibir práticas criminosas e reforçar a segurança da população local.

