Governo Federal Investe R$ 2 Bi em Infraestrutura no Paraná

O governo federal anunciou, na última quinta-feira (12), a autorização para o início de obras de infraestrutura no estado do Paraná, com um investimento total superior a R$ 2,08 bilhões. As melhorias contemplam rodovias, porto e aeroporto, visando aprimorar a logística e o transporte na região.

Participação de Autoridades

O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado dos ministros dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, e dos Transportes, Renan Filho. Juntos, eles formalizaram o início das obras que prometem transformar a infraestrutura do estado.

Principais Investimentos

O Ministério dos Transportes assinou duas ordens de serviço que totalizam R$ 730 milhões em recursos públicos. A primeira ordem autoriza as obras do Contorno Sul Metropolitano de Maringá (BR-376/PR), com um investimento de R$ 409 milhões. Este projeto tem como objetivo principal melhorar o tráfego urbano e reduzir a circulação de veículos pesados na cidade.

Estrada Boiadeira

A segunda ordem de serviço, com um investimento de R$ 321,2 milhões, destina-se à conclusão do quarto e último trecho da BR-487/PR, conhecida como Estrada Boiadeira. Serão completados 37 km da rodovia, que conecta regiões produtoras de grãos ao Porto de Paranaguá.

Reformas no Aeroporto de Maringá

O Ministério de Portos e Aeroportos autorizou a licitação para a reforma e ampliação do terminal de passageiros e modernização da torre de controle do Aeroporto Regional de Maringá, com um aporte de R$ 129,1 milhões. As melhorias previstas aumentarão a capacidade do terminal de 855 mil para cerca de 1,4 milhão de passageiros por ano.

Concessão no Porto de Paranaguá

Foi assinado o contrato de concessão para exploração e administração do acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá, com investimento estimado em R$ 1,23 bilhão. A concessão, válida por 25 anos, visa manter o canal e aumentar o calado de 13,5 metros para 15,5 metros, ampliando a capacidade de operação de carga.

