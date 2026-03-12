Prefeitura Intensifica Ações de Limpeza e Bloqueio Contra Aedes Aegypti na Zona Leste

A Prefeitura deu início a um conjunto de medidas rigorosas para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti na zona leste. As ações incluem uma limpeza pesada em áreas críticas e a implementação de bloqueios estratégicos para evitar a disseminação do mosquito, conhecido por transmitir doenças como dengue, zika e chikungunya.

Medidas de Limpeza e Bloqueio

As equipes de limpeza estão focadas em remover possíveis criadouros do mosquito, como recipientes que acumulam água. Além disso, barreiras físicas e químicas estão sendo aplicadas em locais identificados como de alto risco para a reprodução do Aedes aegypti.

Importância da Participação Comunitária

A Prefeitura ressalta a importância da participação dos moradores na luta contra o mosquito. A colaboração da comunidade é essencial para garantir um ambiente mais seguro e livre das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

Fonte: https://taroba.com.br