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Lula passa por cirurgia para retirada de lesão no couro cabeludo em São Paulo

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 24 de abril de 2026 13:39

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou na manhã desta sexta-feira (24) um procedimento cirúrgico em um hospital de São Paulo para remover uma lesão no couro cabeludo. Segundo o médico Ricardo Kalil, responsável pelo acompanhamento, a cirurgia transcorreu normalmente e sem complicações.

A intervenção foi conduzida pela médica Cristina Abdala, que explicou que a lesão retirada era do tipo basocelular, comum e causada principalmente pela exposição ao sol. O procedimento envolveu a retirada de uma pequena área de pele na cabeça, e o material foi encaminhado para biópsia.

Além da cirurgia, Lula também passou por uma infiltração na mão direita para tratar uma tendinite. De acordo com a equipe médica, o presidente deve repousar nos próximos dias, mas a recomendação é apenas evitar grandes eventos durante o período de recuperação.

O médico afirmou que Lula não precisará tomar medicamentos específicos e que os cuidados agora se concentram na cicatrização da ferida cirúrgica, estimada em cerca de um mês. O presidente deve usar chapéu para proteger a região e poderá retomar suas atividades normais gradualmente.

A equipe médica destacou ainda que o procedimento não deve impactar a agenda política de Lula, inclusive durante o período de campanha. O presidente chegou ao hospital acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e a cirurgia já estava previamente agendada.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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