Livro orienta gestores públicos no combate ao racismo institucional

Sete pesquisadores lançaram nesta sexta-feira (24), em São Paulo, o livro “Guia da Gestão Pública Antirracista”. A obra reúne fundamentos, análises e um roteiro prático para fortalecer ações de enfrentamento ao racismo institucional e às desigualdades raciais no setor público.

De acordo com a pesquisadora Clara Marinho, uma das autoras, o livro surgiu da necessidade de um material prático que apresentasse políticas antirracistas já existentes, os principais desafios enfrentados e possíveis avanços na administração pública.

O guia destaca a importância de dados raciais levantados pelo IBGE para embasar políticas públicas e ressalta a necessidade de materiais que auxiliem servidores a lidar com questões complexas como o racismo.

Clara Marinho observa que, apesar do concurso público ser considerado um instrumento neutro, pessoas negras ainda ocupam majoritariamente cargos de menor qualificação, distantes das áreas estratégicas do governo.

Além de Clara Marinho, o livro conta com a autoria de Michael França, Giovani Rocha, Ellen da Silva, João Pedro Caleiro, Lia Pessoa e Karoline Belo. O lançamento ocorreu no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), com debate entre os autores. O livro também será apresentado em Brasília, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e na Livraria Circulares.

Voltada para gestores e lideranças públicas, a publicação busca contribuir para a superação das desigualdades raciais, reforçando o papel do Estado na promoção da igualdade e validação das demandas sociais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br