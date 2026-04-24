Irati recebe novo Ambulatório de Especialidades e terá Pronto Atendimento ampliado

O município de Irati, na região Centro-Sul do Paraná, passa a contar com um novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME), inaugurado nesta semana pelo governador Ratinho Junior. O investimento do Governo do Estado nas duas estruturas de saúde chega a R$ 22,3 milhões.

O AME foi projetado para oferecer consultas médicas em diversas especialidades, além de exames de imagem, laboratoriais e atendimento multiprofissional. O foco é atender demandas regionais, com atenção especial para gestantes, crianças, idosos, hipertensos, diabéticos, além de serviços voltados à saúde mental e dependência química.

Durante a cerimônia, também foi autorizada a construção de um novo Pronto Atendimento para ampliar a capacidade de atendimento emergencial na cidade. As ações visam fortalecer a rede pública de saúde e melhorar o acesso da população a serviços especializados.

Fonte: www.saude.pr.gov.br