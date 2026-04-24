Home / Saúde / Irati recebe novo Ambulatório de Especialidades e terá Pronto Atendimento ampliado

Irati recebe novo Ambulatório de Especialidades e terá Pronto Atendimento ampliado

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
1 Mins Read
Atualizado: 24 de abril de 2026 8:49

O município de Irati, na região Centro-Sul do Paraná, passa a contar com um novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME), inaugurado nesta semana pelo governador Ratinho Junior. O investimento do Governo do Estado nas duas estruturas de saúde chega a R$ 22,3 milhões.

O AME foi projetado para oferecer consultas médicas em diversas especialidades, além de exames de imagem, laboratoriais e atendimento multiprofissional. O foco é atender demandas regionais, com atenção especial para gestantes, crianças, idosos, hipertensos, diabéticos, além de serviços voltados à saúde mental e dependência química.

Durante a cerimônia, também foi autorizada a construção de um novo Pronto Atendimento para ampliar a capacidade de atendimento emergencial na cidade. As ações visam fortalecer a rede pública de saúde e melhorar o acesso da população a serviços especializados.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Novo hospital de São Mateus do Sul é inaugurado com investimento ...
23 de abril de 2026
Vacinas contra gripe e Covid-19 ajudam a prevenir infarto e AVC
22 de abril de 2026
Atendimentos em saúde mental no SUS crescem 19% no Paraná após mu ...
21 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress