Estudantes da USP realizam protesto por melhorias em moradia e alimentação no campus

Alunos da Universidade de São Paulo (USP) organizaram um protesto nesta quinta-feira (23) para reivindicar melhores condições de permanência estudantil, incluindo alimentação, moradia e aumento do valor das bolsas.

A manifestação, coordenada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), percorreu as ruas próximas ao campus Butantã. Os estudantes estão em greve desde o dia 15 de maio, em resposta a cortes no programa de bolsas, falta de vagas em moradias estudantis e problemas no abastecimento de água.

Mais de 120 cursos, distribuídos em pelo menos cinco dos dez campi da USP, aderiram à paralisação. Funcionários da universidade também estão paralisados, protestando contra perdas salariais, terceirização de serviços, condições inadequadas nos restaurantes universitários e questões sanitárias.

Segundo Júlia Urioste, coordenadora-geral do DCE Livre da USP, a administração da universidade alega falta de recursos, mas os estudantes defendem que é necessário investir na permanência estudantil. Eles solicitam a abertura de uma mesa de negociações com a reitoria.

Uma nova mobilização está prevista para a manhã desta sexta-feira (24), dentro do campus Butantã, com protestos direcionados à reitoria da USP.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br