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Assembleia do Paraná lança Rede Estadual de Educação Legislativa com aula magna de Michel Temer

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Atualizado: 23 de abril de 2026 22:33

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) lançou oficialmente, na noite de quinta-feira (23), a Rede Estadual de Educação Legislativa (REEL), iniciativa que busca promover a troca de experiências e o aprimoramento técnico entre vereadores, deputados estaduais e servidores dos parlamentos paranaenses.

O evento de lançamento ocorreu no Plenário da Alep e reuniu presidentes de Câmaras Municipais, representantes de Escolas do Legislativo, parlamentares e servidores. A solenidade contou com uma aula magna ministrada pelo ex-presidente da República, Michel Temer, que abordou temas relacionados ao Poder Constitucional e à importância da integração entre os Legislativos.

A REEL foi criada para organizar uma estrutura colaborativa entre a Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais do estado, visando fortalecer o intercâmbio de experiências, a qualificação técnica e o desenvolvimento institucional dos parlamentos. A articulação será feita por meio da Escola do Legislativo da Alep, que atuará como centralizadora das ações da rede.

Durante sua apresentação, Michel Temer destacou o potencial da REEL para aprimorar o trabalho legislativo, especialmente em municípios de menor porte. Segundo ele, a iniciativa permitirá que informações e boas práticas cheguem a todas as regiões do Paraná, promovendo integração e troca de ideias entre os diferentes Legislativos.

A deputada estadual Maria Victoria (PP), segunda-secretária da Alep, ressaltou que a criação da REEL acompanha avanços recentes do Parlamento paranaense, como a conquista do Selo Diamante de transparência em 2025. Ela destacou o papel da Escola do Legislativo na formação de líderes e servidores em todo o estado.

O deputado Anibelli Neto (MDB) reforçou que a educação é fundamental para transformar a vida das pessoas e que a REEL fortalece o papel das Escolas do Legislativo. O ex-governador Orlando Pessuti lembrou que a discussão sobre educação legislativa já era pauta nos anos 1990 e elogiou a sintonia da iniciativa com programas nacionais de intercâmbio legislativo.

Entre os objetivos da REEL estão ampliar a capacidade de formação das Casas Legislativas, estimular a troca de boas práticas, fortalecer as Escolas do Legislativo municipais e promover a formação continuada de servidores e agentes públicos. A rede também busca otimizar recursos e esforços por meio de atuação conjunta.

O diretor da Escola do Legislativo da Alep, Jeulliano Pedroso, explicou que a estrutura da REEL permitirá compartilhar técnicos, tecnologia e conhecimento com as Câmaras Municipais, inclusive aquelas que ainda não possuem escolas legislativas formalmente estruturadas.

Durante o evento, foi apresentado um vídeo explicativo sobre o funcionamento da REEL, detalhando como as Câmaras podem aderir e acessar os benefícios da rede. Mais informações estão disponíveis na página da Escola do Legislativo da Alep.

Na aula magna, Michel Temer abordou a evolução do Poder Constitucional no Brasil, a divisão de competências entre União, estados e municípios e a importância da harmonia entre os Poderes. O ex-presidente também compartilhou experiências de sua trajetória política e defendeu o fortalecimento do pacto federativo como caminho para a estabilidade social e jurídica.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br

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