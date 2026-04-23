Home / Politica / Lula realiza procedimentos médicos em São Paulo para tratar pele e tendinite

Lula realiza procedimentos médicos em São Paulo para tratar pele e tendinite

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 23 de abril de 2026 22:08

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta sexta-feira (24) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar dois procedimentos médicos considerados simples. O primeiro foi a retirada de um acúmulo de pele, conhecido como queratose, no couro cabeludo. O segundo procedimento foi uma infiltração no punho direito, destinada ao tratamento de tendinite no dedão da mão.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do governo federal, ambos os procedimentos não exigem internação hospitalar, preparação prévia ou necessidade de repouso. Lula viajou para a capital paulista na noite de quinta-feira (23) para cumprir a agenda médica.

Pela manhã, antes de seguir para São Paulo, o presidente participou de um evento na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Planaltina (DF). Na ocasião, Lula ressaltou a importância da qualidade da produção agrícola brasileira para ampliar a presença do país no mercado internacional.

Além disso, Lula também marcou presença em cerimônia comemorativa ao Dia Mundial do Livro, realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, reforçando seu compromisso com a agenda pública mesmo em dias de cuidados médicos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Assembleia do Paraná e TCE/PR promovem curso sobre nova metodolog ...
24 de abril de 2026
Assembleia do Paraná lança Rede Estadual de Educação Legislativa ...
23 de abril de 2026
Deputado Artagão Júnior representa Paraná em evento internacional ...
23 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress