Lula realiza procedimentos médicos em São Paulo para tratar pele e tendinite

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta sexta-feira (24) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar dois procedimentos médicos considerados simples. O primeiro foi a retirada de um acúmulo de pele, conhecido como queratose, no couro cabeludo. O segundo procedimento foi uma infiltração no punho direito, destinada ao tratamento de tendinite no dedão da mão.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do governo federal, ambos os procedimentos não exigem internação hospitalar, preparação prévia ou necessidade de repouso. Lula viajou para a capital paulista na noite de quinta-feira (23) para cumprir a agenda médica.

Pela manhã, antes de seguir para São Paulo, o presidente participou de um evento na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Planaltina (DF). Na ocasião, Lula ressaltou a importância da qualidade da produção agrícola brasileira para ampliar a presença do país no mercado internacional.

Além disso, Lula também marcou presença em cerimônia comemorativa ao Dia Mundial do Livro, realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, reforçando seu compromisso com a agenda pública mesmo em dias de cuidados médicos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br