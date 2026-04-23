Novo hospital de São Mateus do Sul é inaugurado com investimento estadual de R$ 21 milhões

São Mateus do Sul agora conta com um novo hospital, fruto de um investimento de R$ 21,1 milhões realizado pela Secretaria de Estado da Saúde. A nova unidade hospitalar possui 3,5 mil metros quadrados de área construída e oferece 62 leitos de internação, ampliando a capacidade de atendimento na região.

O hospital foi edificado em um ponto estratégico, próximo à saída para União da Vitória, facilitando o acesso para moradores de São Mateus do Sul e municípios vizinhos. Com a inauguração, o novo prédio substitui a antiga estrutura hospitalar da cidade, que estava em funcionamento desde 1967.

Além de modernizar o atendimento, a nova unidade proporciona melhores condições para pacientes e profissionais da saúde, reforçando o compromisso do Estado em aprimorar a infraestrutura hospitalar no interior do Paraná.

Fonte: www.saude.pr.gov.br