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Brasil enfrenta Canadá por vaga na elite da Billie Jean King Cup de Tênis

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 23 de abril de 2026 20:48

A Federação Internacional de Tênis (ITF) definiu, nesta quinta-feira (23), os confrontos dos playoffs da próxima edição da Billie Jean King Cup, principal competição mundial do tênis feminino por equipes. O Brasil terá pela frente o Canadá, em partidas previstas para ocorrer entre 20 e 23 de novembro deste ano, em território brasileiro. O local exato ainda será anunciado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

O playoff reúne 14 países, sendo sete classificados por meio de grupos regionais e outros sete vindos da fase classificatória da edição anterior. O Brasil conquistou sua vaga ao vencer o Zonal I das Américas, disputado em Ibagué, na Colômbia. Já o Canadá chega ao confronto após ser superado pelo Cazaquistão na fase anterior.

O formato da disputa prevê dois jogos de simples no primeiro dia e, no segundo, uma partida de duplas e mais duas de simples. A equipe vencedora será aquela que conquistar três vitórias nos cinco jogos programados.

No torneio regional, o Brasil foi representado por Nauhany Silva, Victória Barros, Ana Candiotto e Gabriela Cé. Nauhany e Victória, ambas com 16 anos, são apontadas como grandes promessas do tênis feminino nacional. As principais tenistas brasileiras nos rankings da WTA, Beatriz Haddad Maia e Luísa Stefani, não participaram da última convocação.

O capitão da equipe brasileira, Luiz Peniza, ressaltou a importância de jogar em casa: “Os confrontos de playoff da Billie Jean King Cup são sempre contra adversários de alto nível. Ter a torcida ao nosso lado faz diferença para a equipe”, afirmou à comunicação da CBT.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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