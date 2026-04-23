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Operação Omnis reforça policiamento e amplia segurança em cidades do Paraná

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 23 de abril de 2026 19:52

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) intensificou nesta quinta-feira (23) as ações de segurança por meio da Operação Omnis, com foco na Região Metropolitana de Curitiba e em municípios do interior, como Umuarama e Campo Mourão.

Durante a operação, o policiamento foi reforçado em cidades como Colombo, Almirante Tamandaré e Lapa, com patrulhamento terrestre e aéreo, bloqueios de trânsito e pontos-base estratégicos. A iniciativa também incluiu abordagens a pessoas, veículos e estabelecimentos comerciais, visando aumentar a segurança e prevenir crimes.

As ações foram direcionadas a partir de análises criminais e dados operacionais, priorizando áreas com maior circulação de pessoas e registros de ocorrências. A operação envolveu diferentes modalidades de policiamento, como patrulhamento tático motorizado, motopatrulhamento, policiamento rodoviário e ambiental, adaptando-se às necessidades de cada localidade.

De acordo com o subcomandante-geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, a Operação Omnis reforça o compromisso da corporação com a segurança pública, utilizando inteligência e integração para maior eficiência nas ações preventivas e repressivas.

O emprego de tecnologias como sistemas de georreferenciamento e plataformas de gestão de ocorrências também contribuiu para o direcionamento das equipes, garantindo presença policial em áreas de maior interesse operacional.

A Operação Omnis faz parte das estratégias contínuas da PMPR para reduzir índices de criminalidade e preservar a ordem pública em todo o Estado do Paraná.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

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