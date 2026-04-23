Parque João Paulo II é inaugurado em Cambé com lazer, shows e opções para toda a família

O município de Cambé entregou neste domingo (26) o novo Parque Urbano João Paulo II, localizado na marginal da BR-369, próximo ao viaduto José do Carmo Garcia. O espaço, com cerca de 60 mil m², foi projetado para oferecer lazer e convivência para todas as idades.

Na primeira etapa, o parque recebeu pistas de caminhada, brinquedos, praças, mirante, paisagismo renovado e iluminação em LED, com investimento superior a R$ 3,7 milhões. A cerimônia de inauguração contou com shows de sertanejo, pagode e rock clássico, além de espaço gastronômico com food trucks e atrações para crianças, como playground e touro mecânico.

O prefeito Conrado Scheller destacou que o parque foi pensado para promover o bem-estar da população, proteger o meio ambiente e se tornar um novo ponto de encontro para as famílias cambeenses. O local também contribui para a preservação da mata e do lago, que abastece o Ribeirão Cafezal.

As obras incluíram terraplanagem, limpeza das margens e do lago, implantação de mais de três quilômetros de pista de caminhada, praças com áreas de convivência, plantio de 381 mudas de árvores e 42 mil m² de grama, além da instalação de 117 pontos de iluminação em LED.

Já está em andamento a segunda etapa do projeto, que prevê a criação do Bosque dos Pinheiros, parque pet, Jardim Ascendente, decks próximos ao lago, novas praças e espaços de lazer, ampliando ainda mais as opções para a população.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br