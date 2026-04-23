Fiscais apreendem 100 toneladas de coque siderúrgico irregular em Itaguaí

Fiscais da Operação Porto+Seguro, vinculada à Subsecretaria de Gestão Portuária e Atividades Navais (Subpan) do Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizaram a apreensão de 100 toneladas de coque siderúrgico em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O material, derivado do carvão mineral e utilizado como combustível em usinas siderúrgicas, estava sendo transportado de forma irregular.

A carga, vinda da Colômbia, foi embarcada no terminal da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no Porto de Itaguaí (Tecar), e tinha como destino a unidade de alto-forno da CSN em Volta Redonda. Segundo os fiscais, os caminhões que fariam o transporte não apresentavam identificação externa sobre a periculosidade do produto, o que representa risco durante o trajeto nas rodovias.

Devido à irregularidade, a transportadora responsável foi autuada por crime ambiental. Os órgãos ambientais e a delegacia local foram acionados para registrar a infração e tomar as providências cabíveis.

Em nota, a CSN afirmou que a carga cumpre todos os requisitos legais, regulatórios, fiscais e ambientais exigidos para importação e transporte, negando qualquer irregularidade. A empresa informou ainda que irá esclarecer a situação junto às autoridades competentes.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br