Home / Destaques / Fiscais apreendem 100 toneladas de coque siderúrgico irregular em Itaguaí

Fiscais apreendem 100 toneladas de coque siderúrgico irregular em Itaguaí

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 23 de abril de 2026 19:19

Fiscais da Operação Porto+Seguro, vinculada à Subsecretaria de Gestão Portuária e Atividades Navais (Subpan) do Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizaram a apreensão de 100 toneladas de coque siderúrgico em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O material, derivado do carvão mineral e utilizado como combustível em usinas siderúrgicas, estava sendo transportado de forma irregular.

A carga, vinda da Colômbia, foi embarcada no terminal da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no Porto de Itaguaí (Tecar), e tinha como destino a unidade de alto-forno da CSN em Volta Redonda. Segundo os fiscais, os caminhões que fariam o transporte não apresentavam identificação externa sobre a periculosidade do produto, o que representa risco durante o trajeto nas rodovias.

Devido à irregularidade, a transportadora responsável foi autuada por crime ambiental. Os órgãos ambientais e a delegacia local foram acionados para registrar a infração e tomar as providências cabíveis.

Em nota, a CSN afirmou que a carga cumpre todos os requisitos legais, regulatórios, fiscais e ambientais exigidos para importação e transporte, negando qualquer irregularidade. A empresa informou ainda que irá esclarecer a situação junto às autoridades competentes.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

STF determina atualização anual do mínimo existencial para evitar ...
23 de abril de 2026
Virada Cultural 2026 em São Paulo terá mais de mil atrações em 22 ...
23 de abril de 2026
Orquestra Juvenil Chiquinha Gonzaga realiza turnê histórica na It ...
23 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress