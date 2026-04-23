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Cambé Sedia Campeonato Regional de Judô neste Sábado (25)

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 23 de abril de 2026 19:19

O Ginásio de Esportes João de Deus Almeida será o palco de um dos eventos mais importantes do calendário das artes marciais na nossa região.

No próximo sábado, dia 25 de abril, Cambé recebe o Campeonato Regional de Judô, reunindo atletas de diversas cidades para uma tarde de técnica, disciplina e alto nível competitivo.

A competição, organizada com o apoio da Prefeitura de Cambé através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), reforça o compromisso do município em fomentar a prática esportiva e colocar nossa cidade no mapa das grandes competições regionais.

Serviço O evento é aberto ao público e o convite se estende a todas as famílias cambeenses e entusiastas da modalidade.

Evento: Campeonato Regional de Judô Data: Sábado, 25/04/2026 Horário de Abertura: 13h Local: Ginásio de Esportes João de Deus Almeida Endereço: Rua Carlos Sawade, nº 138 – Centro Compareça e torça pelos nossos atletas!.

Fonte: semecambe.wordpress.com

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