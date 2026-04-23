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Patrícia Lima conquista vitória para Cambé na abertura do Paranaense de Ciclismo de Estrada

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 23 de abril de 2026 2:33

O ciclismo de Cambé começou com destaque no Campeonato Paranaense de Ciclismo de Estrada. No último final de semana, a atleta Patrícia Lima, da equipe Cambé Cycling Team, garantiu o primeiro lugar na etapa inicial da competição, realizada em Foz do Iguaçu.

A prova reuniu ciclistas de alto nível de todo o estado e foi marcada por disputas intensas. Patrícia demonstrou preparo e estratégia ao longo do percurso, conquistando pontos importantes para o ranking estadual e levando o nome de Cambé ao topo do pódio.

O resultado reforça o crescimento do ciclismo no município e a importância do apoio aos atletas locais. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Cambé destacou o orgulho em ver uma representante da cidade se destacando em uma competição estadual.

A Prefeitura de Cambé e a SEMEL parabenizaram Patrícia Lima e toda a equipe Cambé Cycling Team pelo excelente desempenho e seguem apoiando o desenvolvimento do esporte na região.

Fonte: semecambe.wordpress.com

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