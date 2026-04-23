Flamengo vence Vitória por 2 a 1 e larga na frente na Copa do Brasil 2026

O Flamengo começou com o pé direito sua participação na Copa do Brasil 2026 ao derrotar o Vitória por 2 a 1, em partida realizada na noite desta quarta-feira (22) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Rubro-Negro abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo, com um belo chute de fora da área do volante Evertton Araújo. O Vitória reagiu rapidamente e empatou dois minutos depois, com Erick acertando um voleio após jogada de Ramon e corte parcial de Léo Ortiz.

No segundo tempo, o Flamengo mostrou superioridade técnica e voltou a liderar o placar aos seis minutos. Bruno Henrique fez cruzamento preciso pela esquerda e Pedro, de cabeça, marcou o gol da vitória.

Com o resultado, o Flamengo pode empatar no jogo de volta, marcado para o dia 14 de maio, às 21h30, no estádio Barradão, em Salvador, que ainda garante vaga na próxima fase. Já o Vitória precisa vencer para seguir na competição.

O confronto reuniu duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e foi marcado pelo equilíbrio e intensidade, com chances para ambos os lados. O Flamengo, comandado pelo técnico Leonardo Jardim, saiu na frente na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br