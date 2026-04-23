Home / Destaques / STF autoriza Daniel Vorcaro a realizar exames médicos fora da prisão em Brasília

STF autoriza Daniel Vorcaro a realizar exames médicos fora da prisão em Brasília

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 23 de abril de 2026 0:59

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira (22) que o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, seja levado a um hospital particular em Brasília para a realização de exames médicos. A decisão atende a um pedido da defesa, após Vorcaro relatar problemas de saúde enquanto estava detido na superintendência da Polícia Federal (PF), incluindo episódios de hematúria.

A escolta durante o deslocamento e permanência no hospital será realizada por agentes da Polícia Federal. Por questões de segurança, o local e o horário dos exames não foram divulgados.

Daniel Vorcaro foi preso novamente em 4 de março, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras no Banco Master e tentativas de aquisição da instituição pelo Banco de Brasília (BRB). Segundo as investigações, Vorcaro teria orientado outros envolvidos a intimidar jornalistas, ex-funcionários e empresários, além de supostamente ter tido acesso antecipado a informações sigilosas do processo.

Após a prisão, Vorcaro iniciou negociações para um possível acordo de delação premiada junto à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

STM autoriza envio de documentos sobre carreira militar de Bolson ...
22 de abril de 2026
Governo federal reconhece emergência em Belém após chuvas históri ...
22 de abril de 2026
Anvisa autoriza uso do Mounjaro para crianças e adolescentes com ...
22 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress