STF autoriza Daniel Vorcaro a realizar exames médicos fora da prisão em Brasília

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira (22) que o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, seja levado a um hospital particular em Brasília para a realização de exames médicos. A decisão atende a um pedido da defesa, após Vorcaro relatar problemas de saúde enquanto estava detido na superintendência da Polícia Federal (PF), incluindo episódios de hematúria.

A escolta durante o deslocamento e permanência no hospital será realizada por agentes da Polícia Federal. Por questões de segurança, o local e o horário dos exames não foram divulgados.

Daniel Vorcaro foi preso novamente em 4 de março, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras no Banco Master e tentativas de aquisição da instituição pelo Banco de Brasília (BRB). Segundo as investigações, Vorcaro teria orientado outros envolvidos a intimidar jornalistas, ex-funcionários e empresários, além de supostamente ter tido acesso antecipado a informações sigilosas do processo.

Após a prisão, Vorcaro iniciou negociações para um possível acordo de delação premiada junto à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br