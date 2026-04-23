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Professores da UEL iniciam visitas para organizar Operação Rondon Paraná 2026

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 23 de abril de 2026 9:04

Professores da Universidade Estadual de Londrina (UEL) estão realizando viagens preparatórias para a Operação Rondon Paraná 2026. A ação, promovida pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), está prevista para acontecer de 10 a 22 de julho de 2026 e envolve sete universidades estaduais.

As visitas têm como objetivo planejar a logística e os recursos necessários para a estadia dos extensionistas nas cidades participantes. Durante as viagens, os docentes se reúnem com autoridades locais, visitam locais onde serão realizadas oficinas, além de definir restaurantes e alojamentos para os participantes.

Em 2026, a UEL atuará nos municípios de Ventania e Tibagi. Nessas cidades, os professores discutem temas como alimentação, transporte e hospedagem dos estudantes, além de ouvir as demandas da comunidade para elaborar oficinas e atividades adequadas à realidade local.

As ações da Operação Rondon Paraná incluem rodas de conversa, tendas de saúde, oficinas de empreendedorismo, atividades para crianças e idosos, além de debates sobre temas sociais. O planejamento é feito em parceria com as prefeituras e lideranças municipais, visando atender às necessidades específicas de cada localidade.

O projeto conta com a participação das universidades Unespar, UENP, Unicentro, Unioeste, UEPG, UEM e UEL. Os municípios selecionados apresentam índices de desenvolvimento humano mais baixos e vulnerabilidades em áreas como educação e saúde, concentrando-se nas regiões dos Campos Gerais e Vale do Ribeira.

A Operação Rondon tem histórico de impacto positivo nas comunidades, promovendo oficinas de educação ambiental, saúde preventiva, cultura popular e inclusão digital. Em edições anteriores, milhares de pessoas foram beneficiadas por meio de atividades que estimulam a participação da população local.

Para 2026, a equipe da UEL conta com professores experientes em projetos de extensão, reforçando o compromisso da universidade com o desenvolvimento social e comunitário das cidades envolvidas.

Fonte: operobal.uel.br

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