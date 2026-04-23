Maratona de Londrina Adama 2026 já tem metade das inscrições confirmadas

A Maratona de Londrina Adama 2026, marcada para 5 de julho, já alcançou 50% das vagas preenchidas. O evento, reconhecido como um dos mais tradicionais do Sul do país, oferece percursos de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km, com apoio institucional da Prefeitura de Londrina.

Faltando menos de três meses para a largada, a organização da Capa Eventos espera aumento na procura, especialmente entre atletas da região. As inscrições seguem abertas no site oficial da maratona, com duas opções de kit para os participantes.

Segundo a organização, a maratona atrai corredores de diversos estados, com destaque para atletas de São Paulo. A prova conta ainda com o patrocínio da indústria Adama e de empresas privadas, além do apoio das prefeituras de Londrina e Cambé, e da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO).

Um dos atrativos do evento é o clima ameno do inverno londrinense, além da estrutura técnica e organização da prova. A arena será montada no Catuaí Shopping Londrina, e os percursos da meia maratona e da maratona terão ajustes para melhorar a fluidez, principalmente na reta final, que termina também no shopping.

Os organizadores reforçam que a procura antecipada demonstra a confiança dos atletas na qualidade do evento, que se consolida no calendário nacional de corridas de rua.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br