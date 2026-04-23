Lula destaca reciprocidade após Brasil retirar credencial de agente dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (22) que a decisão do Brasil de retirar a credencial diplomática de um agente de imigração dos Estados Unidos segue o princípio da reciprocidade. A medida foi tomada após o governo norte-americano solicitar a saída do delegado brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho, da Polícia Federal, que atuava nos EUA.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lula apareceu ao lado do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva. O presidente ressaltou que o Brasil espera que o diálogo com os Estados Unidos seja retomado para restabelecer a normalidade nas relações bilaterais.

O Ministério das Relações Exteriores informou que a representante da embaixada dos EUA foi comunicada sobre a decisão brasileira, destacando que a medida foi adotada em resposta à ação unilateral dos Estados Unidos, sem pedido prévio de esclarecimento ou diálogo, como prevê o acordo de cooperação policial entre os dois países.

O caso ganhou destaque após a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem, que estava foragido nos Estados Unidos após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão. Ramagem foi detido em Orlando em uma ação conjunta entre as autoridades brasileiras e norte-americanas, mas foi solto após dois dias.

Segundo o governo brasileiro, o agente da Polícia Federal nos EUA atuava com base em memorando de entendimento firmado entre os dois países para facilitar o intercâmbio de oficiais de ligação em segurança pública.

No mesmo vídeo, Lula anunciou a contratação de mil novos agentes para reforçar a Polícia Federal em portos, aeroportos e regiões de fronteira, como parte das ações de combate ao crime organizado.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br