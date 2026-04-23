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Orquestra Juvenil Chiquinha Gonzaga realiza turnê histórica na Itália com jovens do Rio

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Atualizado: 23 de abril de 2026 10:11

A Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, formada por 52 jovens instrumentistas do Rio de Janeiro, iniciou nesta sexta-feira (24) uma turnê pela Itália. O grupo, composto exclusivamente por meninas de 13 a 21 anos, estudantes da rede pública, leva à Europa um repertório que homenageia grandes nomes da música brasileira.

Criada em 2021, a orquestra tem como objetivo ampliar a participação feminina na música de concerto e homenageia a maestrina Chiquinha Gonzaga, pioneira no Brasil. O projeto busca inspirar as jovens com exemplos de coragem e protagonismo feminino, como destaca a diretora executiva Moana Martins.

A turnê, chamada Conexão Vaticano, faz parte das celebrações do Bicentenário das Relações Diplomáticas entre Brasil e Santa Sé. Entre os compromissos, está uma audiência com o papa Leão XIV, no Vaticano, além de apresentações em espaços culturais de Roma, como a Sapienza Università di Roma, a Accademia de Santa Cecilia e a Embaixada do Brasil.

O repertório inclui obras de Carlos Gomes, Baden Powell, Tom Jobim, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Djavan e Chico Buarque. A cantora Flor Gil, neta de Gilberto Gil, participa de alguns concertos. O grupo também apresenta uma obra inédita da compositora Ágatha Lima, residente na Itália.

A regência da orquestra é de Priscila Bomfim, mas, nesta turnê, Ludhymila Bruzzi assume a função. Segundo a maestra, o trabalho com as jovens é um aprendizado constante e reforça a importância da representatividade feminina no meio musical.

Das 52 integrantes, 27 viajaram para a Itália. O projeto, que já realizou turnês em países como Estados Unidos, Portugal, França e Suíça, destaca-se pelo impacto social e educacional. Apenas alunas com bom desempenho escolar participam dos intercâmbios internacionais, o que contribui para resultados acadêmicos acima da média da rede estadual do Rio.

Para celebrar cinco anos de trajetória, a orquestra lançou um selo comemorativo, simbolizando dedicação, formação artística e transformação social. Segundo a diretora Moana Martins, o projeto tem mudado a vida das jovens e de suas famílias, promovendo mobilidade social e ampliando horizontes por meio da música.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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