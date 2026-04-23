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Inscrições abertas para XIII Conferência Municipal do Meio Ambiente em Londrina até 30 de abril

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Atualizado: 23 de abril de 2026 12:38

Estão abertas até 30 de abril as inscrições para quem deseja participar como delegado da XIII Conferência Municipal do Meio Ambiente de Londrina. O evento, promovido pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma), será realizado no dia 30 de maio, das 8h às 17h, no auditório do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), na Avenida Maringá, 2.400.

O tema central da conferência será “Água para o Futuro: Conservação dos Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável no Município”. Para se candidatar a delegado, é necessário representar uma entidade ou movimento popular relacionado ao meio ambiente. Os interessados devem preencher o formulário online, anexando carta de indicação da entidade, documentos institucionais e pessoais, conforme orientações disponíveis no portal do Consemma.

Delegados inscritos terão direito a voto e prioridade de fala durante o evento. Quem preferir participar apenas como ouvinte não precisa se inscrever, mas a entrada será por ordem de chegada, respeitando o limite de pouco mais de 100 pessoas. Propostas para debate também podem ser enviadas até 30 de abril por meio de formulário online.

Durante a conferência, haverá eleição para novos conselheiros do Consemma, com mandato de dois anos. As vagas são destinadas a representantes da sociedade civil e do poder público. O conselho é composto por 30 membros titulares, sendo 15 da sociedade civil organizada e 15 do poder público, incluindo representantes municipais, estaduais e federais.

Os debates serão divididos em três eixos: proteção e recuperação dos recursos hídricos; gestão sustentável da água e saneamento ambiental; e educação ambiental e controle social na gestão da água. A programação inclui pré-conferência pela manhã e plenária final à tarde.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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