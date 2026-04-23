Inscrições abertas para XIII Conferência Municipal do Meio Ambiente em Londrina até 30 de abril

Estão abertas até 30 de abril as inscrições para quem deseja participar como delegado da XIII Conferência Municipal do Meio Ambiente de Londrina. O evento, promovido pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma), será realizado no dia 30 de maio, das 8h às 17h, no auditório do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), na Avenida Maringá, 2.400.

O tema central da conferência será “Água para o Futuro: Conservação dos Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável no Município”. Para se candidatar a delegado, é necessário representar uma entidade ou movimento popular relacionado ao meio ambiente. Os interessados devem preencher o formulário online, anexando carta de indicação da entidade, documentos institucionais e pessoais, conforme orientações disponíveis no portal do Consemma.

Delegados inscritos terão direito a voto e prioridade de fala durante o evento. Quem preferir participar apenas como ouvinte não precisa se inscrever, mas a entrada será por ordem de chegada, respeitando o limite de pouco mais de 100 pessoas. Propostas para debate também podem ser enviadas até 30 de abril por meio de formulário online.

Durante a conferência, haverá eleição para novos conselheiros do Consemma, com mandato de dois anos. As vagas são destinadas a representantes da sociedade civil e do poder público. O conselho é composto por 30 membros titulares, sendo 15 da sociedade civil organizada e 15 do poder público, incluindo representantes municipais, estaduais e federais.

Os debates serão divididos em três eixos: proteção e recuperação dos recursos hídricos; gestão sustentável da água e saneamento ambiental; e educação ambiental e controle social na gestão da água. A programação inclui pré-conferência pela manhã e plenária final à tarde.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br