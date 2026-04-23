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Virada Cultural 2026 em São Paulo terá mais de mil atrações em 22 palcos espalhados pela cidade

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 23 de abril de 2026 13:14

A Virada Cultural de 2026, um dos eventos mais aguardados do calendário paulistano, acontece nos dias 23 e 24 de maio e promete movimentar São Paulo com mais de mil atrações culturais.

Entre os destaques da programação estão shows de artistas consagrados como Thiaguinho, Marina Sena, Joelma, Gustavo Mioto, Gaby Amarantos, Alexandre Pires e Luiza Sonza. As apresentações serão distribuídas em 22 palcos, que estarão espalhados por diversas regiões da cidade.

Ao contrário dos anos anteriores, quando a maior parte das atividades se concentrava no centro, a edição deste ano terá apenas cinco palcos na região central. Os demais estarão localizados nas zonas sul, leste, norte e oeste, ampliando o acesso e a circulação do público durante todo o fim de semana.

Entre as novidades, o tradicional Palco Brega e o espaço dedicado ao rock retornam ao evento. Outro destaque é a criação de um palco exclusivo para apresentações de mulheres.

No ano passado, a Virada Cultural reuniu cerca de 4,7 milhões de pessoas, mantendo a média de público registrada em 2024, que foi de 4,5 milhões de participantes.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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