Audiência Pública discute ações para prevenir violência em esportes infantojuvenis no Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza, na próxima segunda-feira (27), uma audiência pública voltada ao enfrentamento da violência em competições esportivas para crianças e adolescentes. O evento acontece às 9h, no Auditório Legislativo, e é promovido pelo deputado Evandro Araújo (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência.

A audiência faz parte do debate sobre o Projeto de Lei nº 990/2025, de autoria do deputado, que propõe a criação da Política Estadual de Prevenção e Combate à Violência em Competições Esportivas Infantojuvenis. O projeto já foi aprovado pelas comissões de Esportes e de Constituição e Justiça, e agora será analisado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança.

O objetivo da proposta é prevenir e coibir atitudes agressivas no ambiente esportivo, abrangendo agressões físicas, verbais, discriminatórias ou desrespeitosas, cometidas por atletas, dirigentes, torcedores, pais ou responsáveis. Além disso, o projeto incentiva a promoção da cultura de paz, respeito e espírito esportivo nas competições infantojuvenis.

Para enriquecer o debate, a audiência reunirá representantes dos três Poderes, membros do Ministério Público, federações esportivas, especialistas e autoridades do setor. A intenção é discutir medidas práticas de prevenção, conscientização e responsabilização no contexto esportivo de crianças e adolescentes.

O evento busca envolver todos os segmentos ligados aos torneios e campeonatos infantojuvenis, contribuindo para o aprimoramento do texto do projeto de lei antes de sua votação em plenário.

Serviço:

Audiência Pública – “Combate à violência em competições esportivas infantojuvenis no Paraná”

Data: 27 de abril de 2026

Horário: 9h

Local: Auditório da Assembleia Legislativa do Paraná

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br