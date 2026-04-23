Enviado de Trump sugere que Itália ocupe vaga do Irã na Copa do Mundo

O ítalo-americano Paolo Zampolli, representante especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu publicamente que a Itália substitua o Irã na próxima Copa do Mundo. A declaração foi feita em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera e compartilhada nas redes sociais por Zampolli, que nasceu em Milão e reside nos EUA desde os anos 1990.

A proposta foi encaminhada ao presidente da Fifa, Gianni Infantino. Zampolli argumenta que os quatro títulos mundiais da Itália justificariam a presença da seleção italiana, que ficou fora do torneio após ser eliminada pela Bósnia e Herzegovina nos pênaltis, durante a repescagem europeia.

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) não comentou oficialmente sobre o assunto. Autoridades italianas, como o ministro do Esporte e Juventude, Andrea Abodi, e o presidente do Comitê Olímpico da Itália, Luciano Buonfiglio, consideraram a sugestão inadequada e afirmaram que a vaga deve ser conquistada em campo.

A participação do Irã no Mundial está sob questionamento devido ao conflito com os Estados Unidos. Os jogos da seleção iraniana na fase de grupos estão marcados para ocorrer em território norte-americano, com estreia prevista para 15 de junho contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. O México chegou a se oferecer para sediar as partidas do Irã, mas a proposta não foi aceita pela Fifa, que mantém otimismo quanto à participação do time asiático.

Segundo o Corriere della Sera, além do futebol, a sugestão de Zampolli também busca fortalecer a relação de Trump com o eleitorado ítalo-americano e retomar laços com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, em meio a tensões diplomáticas recentes.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br