Home / Região / Forças de segurança reforçam patrulhamento no centro de Londrina com Operação Choque de Ordem

Forças de segurança reforçam patrulhamento no centro de Londrina com Operação Choque de Ordem

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 23 de abril de 2026 16:04

Na quinta-feira (23), a Guarda Municipal de Londrina e a Polícia Militar intensificaram a presença no centro da cidade, especialmente na região do Calçadão, em uma nova etapa da Operação Choque de Ordem. A ação contou com dezenas de agentes das duas corporações, que participaram de um briefing operacional conduzido pelo secretário municipal de Defesa Social, Leonardo Carneiro, e pelo comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Ricardo Eguedis.

O principal objetivo da operação é aumentar o patrulhamento preventivo e realizar abordagens em áreas estratégicas, priorizando a região central e outros locais apontados por denúncias já investigadas. Logo nas primeiras horas da operação, equipes da Guarda Municipal abordaram 12 pessoas em um imóvel abandonado na Avenida Santos Dumont, onde foi localizado um homem considerado foragido do sistema prisional. O indivíduo havia recebido benefício de saída temporária no Natal do ano passado, mas não retornou para cumprir o restante da pena por roubo. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Triagem de Londrina (CITL).

A integração entre Guarda Municipal e Polícia Militar tem sido uma das estratégias adotadas pela administração municipal, sob a gestão do prefeito Tiago Amaral, para combater a criminalidade e garantir resposta rápida às demandas dos moradores. O secretário Leonardo Carneiro destacou que as ações começaram ainda de madrugada, com operações conjuntas envolvendo também a Polícia Civil para cumprimento de mandados em diferentes pontos da cidade.

Segundo o tenente-coronel Ricardo Eguedis, o trabalho conjunto é fundamental para aumentar a eficiência e garantir a segurança tanto dos profissionais quanto da população. Ele ressaltou a importância de seguir os protocolos e de garantir que todos retornem em segurança ao final do turno.

No período da tarde, as equipes seguiram mobilizadas, reforçando o patrulhamento e as abordagens em toda a região central e outros bairros. O objetivo é coibir a criminalidade e ampliar a sensação de segurança para os londrinenses.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Inscrições abertas para XIII Conferência Municipal do Meio Ambien ...
23 de abril de 2026
Maratona de Londrina Adama 2026 já tem metade das inscrições conf ...
23 de abril de 2026
Projeto homenageia Braguinha e destaca trajetória do samba em Lon ...
22 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress