Forças de segurança reforçam patrulhamento no centro de Londrina com Operação Choque de Ordem

Na quinta-feira (23), a Guarda Municipal de Londrina e a Polícia Militar intensificaram a presença no centro da cidade, especialmente na região do Calçadão, em uma nova etapa da Operação Choque de Ordem. A ação contou com dezenas de agentes das duas corporações, que participaram de um briefing operacional conduzido pelo secretário municipal de Defesa Social, Leonardo Carneiro, e pelo comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Ricardo Eguedis.

O principal objetivo da operação é aumentar o patrulhamento preventivo e realizar abordagens em áreas estratégicas, priorizando a região central e outros locais apontados por denúncias já investigadas. Logo nas primeiras horas da operação, equipes da Guarda Municipal abordaram 12 pessoas em um imóvel abandonado na Avenida Santos Dumont, onde foi localizado um homem considerado foragido do sistema prisional. O indivíduo havia recebido benefício de saída temporária no Natal do ano passado, mas não retornou para cumprir o restante da pena por roubo. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Triagem de Londrina (CITL).

A integração entre Guarda Municipal e Polícia Militar tem sido uma das estratégias adotadas pela administração municipal, sob a gestão do prefeito Tiago Amaral, para combater a criminalidade e garantir resposta rápida às demandas dos moradores. O secretário Leonardo Carneiro destacou que as ações começaram ainda de madrugada, com operações conjuntas envolvendo também a Polícia Civil para cumprimento de mandados em diferentes pontos da cidade.

Segundo o tenente-coronel Ricardo Eguedis, o trabalho conjunto é fundamental para aumentar a eficiência e garantir a segurança tanto dos profissionais quanto da população. Ele ressaltou a importância de seguir os protocolos e de garantir que todos retornem em segurança ao final do turno.

No período da tarde, as equipes seguiram mobilizadas, reforçando o patrulhamento e as abordagens em toda a região central e outros bairros. O objetivo é coibir a criminalidade e ampliar a sensação de segurança para os londrinenses.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br