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Deputado Artagão Júnior representa Paraná em evento internacional sobre liberdade religiosa

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 23 de abril de 2026 18:28

O deputado estadual Artagão Júnior (PSD) está representando o Paraná na IPPFoRB Academy 2026, evento internacional realizado em São Paulo entre os dias 22 e 24 de abril. O encontro reúne parlamentares de várias regiões do Brasil para debater e fortalecer a liberdade religiosa e de crença.

Promovida pelo Painel Internacional de Parlamentares pela Liberdade de Religião ou Crença (IPPFoRB), a academia tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre padrões internacionais de direitos humanos e incentivar a criação de políticas públicas voltadas à defesa da liberdade religiosa.

Artagão Júnior foi indicado para participar como representante de uma das macrorregiões brasileiras, reconhecimento que destaca sua atuação em defesa dos direitos humanos no estado. Segundo o parlamentar, a troca de experiências com colegas de diferentes regiões contribui para o desenvolvimento de ações concretas no âmbito legislativo e regional.

A IPPFoRB Academy é considerada referência na capacitação de parlamentares, preparando-os para transformar princípios de direitos humanos em iniciativas práticas, tanto no Brasil quanto internacionalmente.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br

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